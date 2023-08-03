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МЮ может попробовать побороться с Ливерпулем за талантливого хавбека

Ромеу Лавиа интересен и Клоппу, и тен Хагу.
Сегодня, 20:30
Ромео Лавиа / Getty Images
Ромео Лавиа / Getty Images

Манчестер Юнайтед может включиться в гонку за подписание Ромеу Лавии, пишет The Independent.

Напомним, что уже в течение некоторого время талантливого хавбека связівают с переходом в Ливерпуль. Сам Юрген Клопп настаивает на его подписании.

Однако мерсисайдцы не могут сойтись с Саутгемптоном в цене. "Святые" просят 50 млн, а Ливерпуль готов предлдожить лишь в районе 40 млн.

В эту гонку может включится МЮ, который намерен освежить полузащиту. Однако это произойдет, если клуб сможет продать Фреда, Скотта Мактоминея или Донни ван де Бека.

Кроме того, наиболее вероятным выглядит покупка Софьяна Амрабата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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