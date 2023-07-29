Стало известно, сколько Манчестер Юнайтед заплатит за звезду чемпионата мира в Катаре

Софьян Амрабат имеет все шансы оказаться в Англии.

Полузащитник Фиорентины Софьян Амрабат близок к тому, чтобы перебраться в Манчестер Юнайтед.

Как сообщает The Guardian, английский клуб сможет подписать 26-летнего игрока только в случае исходящих трансферов.

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Ожидается, что Манчестер Юнайтед заплатит за марокканца примерно 50 миллионов фунтов.

Напомним, Амрабат стал одним из тех, кто помог своей национальной команде дойти до полуфинала чемпионата мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что главный спонсор Манчестер Юнайтед одобрил возвращение Гринвуда.

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