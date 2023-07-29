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Главный спонсор Манчестер Юнайтед одобрил возвращение Гринвуда

Вполне возможно, что Эрик тен Хаг сможет рассчитывать на неожиданное пополнение в составе.
Сегодня, 01:09
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Карьера Мейсона Гринвуда в Манчестер Юнайтед может быть спасена после того, как главный спонсор клуба одобрил его возвращение.

Как сообщает The Sun, манкунианцы проводят секретные переговоры с Adidas. Обсуждения о потенциальном возвращении форварда были охарактеризованы как "положительные".

По уверениям Adidas, другие спонсоры, скорее всего, последуют их примеру. В 2015 году клуб и известный производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров подписали 10-летний контракт на 750 миллионов фунтов.

Ожидается, что руководство "красных дьяволов" примет решение о будущем 21-летнего англичанина "через несколько недель". 

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Не так давно игрок с благословения клуба вернулся к тренировкам, занимаясь индивидуально с тренером. Персонал Юнайтед наблюдает за режимом Гринвуда, который уже не раз разговаривал с главным тренером Эриком тен Хагом.

По информации источника, большинство игроков МЮ поприветствуют его возвращение, если клуб пойдет на этот шаг.

Стоит отметить, что недавно у Гринвуда и его девушки Харриет Робсон, которая и подавала на него в суд, родилась девочка. На этой неделе их видели в Хейле, пригороде Манчестера.

Источник: The Sun/thesun.co.uk

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ МЭЙСОН ГРИНВУД

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