Развитие событий по продаже Манчестер Юнайтед ожидается на следующей неделе
Ожидается, что после возвращения Манчестер Юнайтед из предсезонного тура по США на следующей неделе появятся новые сведения о возможной продаже клуба, сообщает Sky Sports.
В ноябре прошлого года семья Глейзеров, владеющая "красными дьяволами" с 2005 года, сообщила, что ищет новых инвесторов, а также рассматривает возможность продажи клуба.
В течение восьмимесячного процесса нашлись два ведущих претендента на приобретение: сэр Джим Рэтклифф и катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани.
В прошлом месяце шейх Джассим сделал пятое и последнее предложение, по которому клуб оценили примерно в 5 миллиардов фунтов.
Развязка саги о поглощении прояснит ситуацию для тренера Юнайтед Эрика тен Хага, который пытается усилить свою команду в это трансферное окно.
🚨| There are EXPECTED to be developments on the potential sale of Manchester United next week.— Football Daily (@footballdaily) July 28, 2023
[via @SkyKaveh]. pic.twitter.com/vtYiuHRMIo
Ранее легенда МЮ Дэвид Бекхэм заявил, что Глейзерам пора покинуть Олд Траффорд. Он также подтвердил, что никто из участников торгов к нему не обращался за помощью в переговорах.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!