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Развитие событий по продаже Манчестер Юнайтед ожидается на следующей неделе

Команда вернется из предсезонного турне по США, после чего ожидается продолжение переговоров между покупателями и владельцами клуба.
Сегодня, 20:18
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Ожидается, что после возвращения Манчестер Юнайтед из предсезонного тура по США на следующей неделе появятся новые сведения о возможной продаже клуба, сообщает Sky Sports.

В ноябре прошлого года семья Глейзеров, владеющая "красными дьяволами" с 2005 года, сообщила, что ищет новых инвесторов, а также рассматривает возможность продажи клуба.

В течение восьмимесячного процесса нашлись два ведущих претендента на приобретение: сэр Джим Рэтклифф и катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани.

В прошлом месяце шейх Джассим сделал пятое и последнее предложение, по которому клуб оценили примерно в 5 миллиардов фунтов.

Развязка саги о поглощении прояснит ситуацию для тренера Юнайтед Эрика тен Хага, который пытается усилить свою команду в это трансферное окно.

Ранее легенда МЮ Дэвид Бекхэм заявил, что Глейзерам пора покинуть Олд Траффорд. Он также подтвердил, что никто из участников торгов к нему не обращался за помощью в переговорах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

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