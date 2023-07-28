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Экс-звезда МЮ призвал Глейзеров продать клуб

Бэкхем считает, что всем сторонам пора двигаться дальше.
Сегодня, 16:16
Дэвид Бэкхем / Getty Images
Дэвид Бэкхем / Getty Images

Дэвид Бэкхем раскритиковал Глейзеров за то, что они затягивают процесс продажи Манчестер Юнайтед.

Владелец Интер Майами считает, что американским бизнесменам пора продать клуб, поскольку МЮ должен продолжать прогрессировать.

Дэвид заявил, что понимает, почему Глейзеры затягивают процесс продажи, однако для клуба это все очень нехорошо.

"Болельщики давно ждут продажи клуба. Согласно их мнению, Юнайтед не развивается при нынешних хозяевах. Когда теряешь фанов, особенно в таком клубе, как Манчестер Юнайтед, их трудно вернуть.

Очевидно, что Глейзеры многого достигли, особенно в финансовом плане. Но должны быть изменения. Мы все это видели. Вне поля, как фанат и бывший игрок, я просто хочу, чтобы эта проблема была решена. Клуб нуждается в инвестициях, будь то тренировочная база, стадион, поле.

Манчестер Юнайтед нуждается в правильных решениях, чтобы догнать конкурентов в АПЛ", - считает Дэвид Бекхэм.

Напомним, ранее стало известно, что экс-капитан МЮ может продолжить карьеру в Италии.

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