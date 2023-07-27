Экс-капитаном МЮ заинтересовались итальянские клубы

Новые правила лиги могут позволить Магуайру наконец уйти из клуба.

Ряд итаяльнских клубов заинтересовался Харри Магуайром, утверждает Corriere della Sera.

Интер, Милан, Ювентус, Наполи и Рома начали просматривать бывшего капитана Манчестер Юнайтед.

Учитывая, столь широкий интерес и все падающие шансы выгодно продать защитника, манкунианцы готовы рассмотреть варианты с арендой и правом выкупа.

Отметим, что интерес со стороны итальянских клубов обусловлен тем, что недавно лига изменила правила. Теперь игроки из Британии и Швейцарии не считаются легионерами.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Килиана Мбаппе в Реал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!