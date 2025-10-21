iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Магуайр готов пойти на снижение зарплаты ради Манчестер Юнайтед

Защитник хочет остаться на Олд Траффорд.
Сегодня, 14:27       Автор: Андрей Безуглый
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр готов остаться в клубе, утверждает BBC.

Напомним, что у игрока остался последний год по контракту, и он хотел бы подписать новый.

Манчестер Юнайтед готов рассмотреть такую опцию только при условии, что Магуайр согласится на существенное уменьшение зарплаты.

И, как пишет издание, Магуайр готов пойти на любые уступки, чтобы остаться в клубе.

Напомним, что 32-летний защитник выступает за манкунианцев с 2019 года, он провел уже 254 матча, часть из которых в статусе капитана.

Ранее также сообщалось, что Ноттингем назначил нового тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: харри магуайр

Статьи по теме

Магуайр - о матче с Ливерпулем: Эта победа значит все Магуайр - о матче с Ливерпулем: Эта победа значит все
Экс-капитан Манчестер Юнайтед не хочет покидать клуб Экс-капитан Манчестер Юнайтед не хочет покидать клуб
Магуайр - о схеме Аморима: Если ты хороший футболист, ты можешь играть в любой формации Магуайр - о схеме Аморима: Если ты хороший футболист, ты можешь играть в любой формации
Аль-Наср и Аль-Ахли нацелились на мемную звезду МЮ Аль-Наср и Аль-Ахли нацелились на мемную звезду МЮ

Видео

Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики
Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Формула 117:55
В Макларен заявили, что не будут менять подход к борьбе своих пилотов
Европа17:48
"Говорит, что уровень здесь выше": Трубин рассказал, как Судаков адаптируется в Бенфике
Формула 117:30
Пользователи подсчитали, сколько команды потеряли из-за аварий
Европа16:40
Звезда Баварии порвала кресты спустя полгода после предыдущей травмы
Европа15:54
Реал потерял уже шестого защитника
Формула 115:12
Тест-пилот Кадиллак официально получил место в Формуле-2
Теннис14:52
Марта Костюк о борьбе с топ-теннисистками: "Не была готова к такому уровню"
Европа14:27
Магуайр готов пойти на снижение зарплаты ради Манчестер Юнайтед
Европа14:27
Барселона одержала победу над Жироной и отметила рекордный гол
Украина14:07
У лидера Кудровки диагностирован разрыв мышцы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK