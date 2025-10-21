Магуайр готов пойти на снижение зарплаты ради Манчестер Юнайтед

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр готов остаться в клубе, утверждает BBC.

Напомним, что у игрока остался последний год по контракту, и он хотел бы подписать новый.

Манчестер Юнайтед готов рассмотреть такую опцию только при условии, что Магуайр согласится на существенное уменьшение зарплаты.

И, как пишет издание, Магуайр готов пойти на любые уступки, чтобы остаться в клубе.

Напомним, что 32-летний защитник выступает за манкунианцев с 2019 года, он провел уже 254 матча, часть из которых в статусе капитана.

