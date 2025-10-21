iSport.ua
Шон Дайч возглавил Ноттингем

Англичанин проведет первый матч уже в четверг.
Сегодня, 12:45       Автор: Андрей Безуглый
Шон Дайч / Getty Images
Шон Дайч / Getty Images

Ноттингем Форест официально представил нового тренера.

Напомним, что ранее клуб прекратил сотрудничество с Энджем Постекоглу, после девяти матчей без побед.

Новым наставником "лесников" стал Шон Дайч. Уже в четверг специалист проведет свой первый поединок против Порту.

Напомним, что Дайч находился без работы с января этого года после увольнения из Эвертона.

Ранее также сообщалось, что Ювентус уже составил шорт-лист тренеров.

