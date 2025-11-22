iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль разгромно проиграл Ноттингему дома

Чемпион проиграл половину матчей сезона.
Вчера, 18:59       Автор: Антон Федорцив
Ливерпуль – Ноттингем / Getty Images
Ливерпуль – Ноттингем / Getty Images

"Лесники" ошеломили Энфилд тремя голами. Подопечные Шона Дайча открыли счет благодаря стандарту – после навеса Андерсона с углового в пределах штрафной лучше всего сориентировался Мурилло.

На старте второй половины Ноттингем удвоил преимущество. На этот раз гол организовал Гиббс-Уайт. Он ворвался в свободное пространство и выложил мяч под удар Савоне. Итальянец такой возможности не упустил.

А под занавес поединка Ливерпуль забыл об обороне. Алиссон справился с выстрелом Хатчинсона, но Гиббс-Уайт сыграл на добивании. Форест покинул зону вылета (12 очков). В активе "красных" осталось 13 пунктов.

Статистика матча Ливерпуль – Ноттингем 12-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль – Ноттингем – 0:3
Голы: Мурилло, 33, Савона, 46, Гиббс-Eайт, 78

Ожидаемые голы (xG): 2.02 - 1.33
Владение мячом: 75 % - 25 %
Удары: 21 - 15
Удары в створ: 4 - 7
Угловые: 8 - 6
Фолы: 11 - 8

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Ноттингем Форест

Статьи по теме

Ньюкасл одолел Манчестер Сити Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Дайч раскрыл состояние Зинченко перед Ливерпулем Дайч раскрыл состояние Зинченко перед Ливерпулем
Ливерпуль дождался возвращения звезды Ливерпуль дождался возвращения звезды
Ливерпуль сделал последнее предложение ведущему защитнику Ливерпуль сделал последнее предложение ведущему защитнику

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Европа00:10
ПСЖ с Забарным разгромил Гавр
Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK