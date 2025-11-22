Ливерпуль разгромно проиграл Ноттингему дома

"Лесники" ошеломили Энфилд тремя голами. Подопечные Шона Дайча открыли счет благодаря стандарту – после навеса Андерсона с углового в пределах штрафной лучше всего сориентировался Мурилло.

На старте второй половины Ноттингем удвоил преимущество. На этот раз гол организовал Гиббс-Уайт. Он ворвался в свободное пространство и выложил мяч под удар Савоне. Итальянец такой возможности не упустил.

А под занавес поединка Ливерпуль забыл об обороне. Алиссон справился с выстрелом Хатчинсона, но Гиббс-Уайт сыграл на добивании. Форест покинул зону вылета (12 очков). В активе "красных" осталось 13 пунктов.

Статистика матча Ливерпуль – Ноттингем 12-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль – Ноттингем – 0:3

Голы: Мурилло, 33, Савона, 46, Гиббс-Eайт, 78

Ожидаемые голы (xG): 2.02 - 1.33

Владение мячом: 75 % - 25 %

Удары: 21 - 15

Удары в створ: 4 - 7

Угловые: 8 - 6

Фолы: 11 - 8

