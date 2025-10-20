Ювентус составил шорт-лист тренеров на замену Тудору

Туринский Ювентус близок к увольнению Игора Тудора с должности главного тренера. Итальянский гранд выбрал троих претендентов на место хорвата, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Старая синьора" рассмотрит кандидатуры итальянцев. В частности, в список попали бывшие наставники сборной Италии Лучано Спаллетти и Роберто Манчини. Конкуренцию им составит экс-алленаторе флорентийской Фиорентины Раффаэле Палладино.

Тудор возглавил Юве в марте. В данный момент "бьянконери" имеют 6-матчевую серию без побед во всех турнирах. Решающими для хорватского тренера могут стать поединки против мадридского Реала и римского Лацио на этой неделе.

Напомним, накануне Ювентус неожиданно уступил Комо в чемпионате Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!