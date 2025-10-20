iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус составил шорт-лист тренеров на замену Тудору

"Старая синьора" интересуется тремя специалистами.
Сегодня, 17:25       Автор: Антон Федорцив
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Туринский Ювентус близок к увольнению Игора Тудора с должности главного тренера. Итальянский гранд выбрал троих претендентов на место хорвата, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Старая синьора" рассмотрит кандидатуры итальянцев. В частности, в список попали бывшие наставники сборной Италии Лучано Спаллетти и Роберто Манчини. Конкуренцию им составит экс-алленаторе флорентийской Фиорентины Раффаэле Палладино.

Тудор возглавил Юве в марте. В данный момент "бьянконери" имеют 6-матчевую серию без побед во всех турнирах. Решающими для хорватского тренера могут стать поединки против мадридского Реала и римского Лацио на этой неделе.

Напомним, накануне Ювентус неожиданно уступил Комо в чемпионате Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Лучано Спаллетти Роберто Манчини игор тудор Раффаэле Палладино

Статьи по теме

Ювентус пролонгировал опытного защитника Ювентус пролонгировал опытного защитника
Ювентус может снова сменить главного тренера Ювентус может снова сменить главного тренера
Комо нанес поражение Ювентусу Комо нанес поражение Ювентусу
Чемпион Англии с Манчестер Сити стал кандидатом в тренеры Ноттингема Чемпион Англии с Манчестер Сити стал кандидатом в тренеры Ноттингема

Видео

Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики
Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа19:47
Александер-Арнольд хочет сыграть в Эль-Классико
Европа19:15
Каррагер сравнил трансферы Ливерпуля с Реалом
Европа19:14
Ювентус пролонгировал опытного защитника
Европа18:55
В Германии опровергли интерес Баварии к звезде АПЛ
Украина18:38
Динамо получило разрешение на увеличение квоты болельщиков
Формула 118:23
Норрис установил рекорд Макларен
Формула 118:15
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Европа17:55
Артета: Я очень верю в Дьекереша
Теннис17:53
Очередная россиянка сбежала из-под нейтрального флага
Европа17:25
Ювентус составил шорт-лист тренеров на замену Тудору
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK