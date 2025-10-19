Комо - Ювентус 2:0: обзор матча и результат игры 19.10.2025

"Бьянконери" после серии ничьих еще и впервые проиграли в текущем сезоне.

В воскресенье, 19 октября, Комо принимал на своем поле Ювентус в матче седьмого тура итальянской Серии А.

Туринская команда после трехматчевой серии ничьих в чемпионате, а с учетом Лиги чемпионов - пятиматчевой, потерпела первое поражение в сезоне, уступив сопернику со счетом 0:2.

Подопечные Сеска Фабрегаса вышли вперед уже на четвертой минуте встречи, когда Марк-Оливер Кемпф замкнул на дальней стойке подачу в штрафную от Нико Паса. А ближе к концу матча аргентинский полузащитник записал себе в актив еще и гол, результативно завершив контратаку своей команды.

Комо с 12 очками поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Серии А. Ювентус имеет такое же количество набранных баллов и идет шестым, уступая по дополнительным показателям.

Статистика матча Комо - Ювентус седьмого тура чемпионата Италии

Комо - Ювентус 2:0

Голы: Кемпф, 4, Пас, 79

Ожидаемые голы (xG): 1.47 - 0.88

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 12 - 15

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 4 - 1

Фолы: 17 - 15

Комо: Бюте - Кемпф, Рамон (Карлос, 46), Смолчич (Пош, 87) - Войвода, Да Кунья, Какере (Дувикас, 68), Перроне, Морено (Валье, 68) - Пас - Мората (Ван дер Бремпт, 90).

Ювентус: Ди Грегорио - Калулу, Ругани (Мариу, 83), Келли - Консейсау, Локателли (Маккенни, 77), Тюрам, Камбьязо (Костич, 83) - Копмейнерс (Влахович, 77), Йилдыз - Дэвид.

Предупреждения: Морено, Смолчич, Карлос - Келли.

