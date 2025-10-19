iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Комо - Ювентус 2:0: обзор матча и результат игры 19.10.2025

"Бьянконери" после серии ничьих еще и впервые проиграли в текущем сезоне.
Сегодня, 15:49       Автор: Игорь Мищук
Комо обыграл Ювентус / Getty Images
Комо обыграл Ювентус / Getty Images

В воскресенье, 19 октября, Комо принимал на своем поле Ювентус в матче седьмого тура итальянской Серии А.

Туринская команда после трехматчевой серии ничьих в чемпионате, а с учетом Лиги чемпионов - пятиматчевой, потерпела первое поражение в сезоне, уступив сопернику со счетом 0:2.

Читай также: Интер минимально переиграл Рому с Довбиком

Подопечные Сеска Фабрегаса вышли вперед уже на четвертой минуте встречи, когда Марк-Оливер Кемпф замкнул на дальней стойке подачу в штрафную от Нико Паса. А ближе к концу матча аргентинский полузащитник записал себе в актив еще и гол, результативно завершив контратаку своей команды.

Комо с 12 очками поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Серии А. Ювентус имеет такое же количество набранных баллов и идет шестым, уступая по дополнительным показателям.

Статистика матча Комо - Ювентус седьмого тура чемпионата Италии

Комо - Ювентус 2:0

Голы: Кемпф, 4, Пас, 79

Ожидаемые голы (xG): 1.47 - 0.88
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 12 - 15
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 4 - 1
Фолы: 17 - 15

Комо: Бюте - Кемпф, Рамон (Карлос, 46), Смолчич (Пош, 87) - Войвода, Да Кунья, Какере (Дувикас, 68), Перроне, Морено (Валье, 68) - Пас - Мората (Ван дер Бремпт, 90).

Ювентус: Ди Грегорио - Калулу, Ругани (Мариу, 83), Келли - Консейсау, Локателли (Маккенни, 77), Тюрам, Камбьязо (Костич, 83) - Копмейнерс (Влахович, 77), Йилдыз - Дэвид.

Предупреждения: Морено, Смолчич, Карлос - Келли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус чемпионат Италии Серия А Комо

Статьи по теме

Фабрегас решил заполучить нападающего Манчестер Юнайтед Фабрегас решил заполучить нападающего Манчестер Юнайтед
"Мы призываем всех не участвовать в этой клоунаде": фанаты Комо резко выступили против матча в Австралии "Мы призываем всех не участвовать в этой клоунаде": фанаты Комо резко выступили против матча в Австралии
Защитник Ювентуса снова получил травму колена. Потребуется операция Защитник Ювентуса снова получил травму колена. Потребуется операция
Ювентус потерял ведущего защитника Ювентус потерял ведущего защитника

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Ливерпуль против МЮ, матчи Ювентуса, Милана и Реала
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Украина17:30
Верес не сумел удержать победу против Александрии
Футзал17:20
Экстра-лига по футзалу: ХИТ сокрушил Тайр Эксперт, Киев Футзал победил Фурнитуру
Украина17:10
УХЛ: Шторм в овертайме обыграл Сокол
Бокс16:59
"Завершит нокаутом": Экс-чемпион сделал прогноз на бой Паркер - Уордли
Лига конференций16:32
Ярмоленко пропустит ближайший матч Лиги конференций из-за болезни
Украина16:10
Суперлига: Запорожье обыграло Нико-Баскет, Мавпы одолели Старый Луцк, Днепр примет Кривбасс, матчи Киев-Баскета и Соколов
Европа15:49
Комо нанес поражение Ювентусу
Европа15:18
"Могут много забивать": Голкипер Ромы сравнил Довбика и Фергюсона
Украина15:00
ЛНЗ минимально одолел Колос
Бокс14:40
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK