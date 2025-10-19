Комо - Ювентус 2:0: обзор матча и результат игры 19.10.2025
В воскресенье, 19 октября, Комо принимал на своем поле Ювентус в матче седьмого тура итальянской Серии А.
Туринская команда после трехматчевой серии ничьих в чемпионате, а с учетом Лиги чемпионов - пятиматчевой, потерпела первое поражение в сезоне, уступив сопернику со счетом 0:2.
Подопечные Сеска Фабрегаса вышли вперед уже на четвертой минуте встречи, когда Марк-Оливер Кемпф замкнул на дальней стойке подачу в штрафную от Нико Паса. А ближе к концу матча аргентинский полузащитник записал себе в актив еще и гол, результативно завершив контратаку своей команды.
Комо с 12 очками поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Серии А. Ювентус имеет такое же количество набранных баллов и идет шестым, уступая по дополнительным показателям.
Статистика матча Комо - Ювентус седьмого тура чемпионата Италии
Комо - Ювентус 2:0
Голы: Кемпф, 4, Пас, 79
Ожидаемые голы (xG): 1.47 - 0.88
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 12 - 15
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 4 - 1
Фолы: 17 - 15
Комо: Бюте - Кемпф, Рамон (Карлос, 46), Смолчич (Пош, 87) - Войвода, Да Кунья, Какере (Дувикас, 68), Перроне, Морено (Валье, 68) - Пас - Мората (Ван дер Бремпт, 90).
Ювентус: Ди Грегорио - Калулу, Ругани (Мариу, 83), Келли - Консейсау, Локателли (Маккенни, 77), Тюрам, Камбьязо (Костич, 83) - Копмейнерс (Влахович, 77), Йилдыз - Дэвид.
Предупреждения: Морено, Смолчич, Карлос - Келли.
