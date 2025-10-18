iSport.ua
Футбол

Интер минимально переиграл Рому с Довбиком

Исход матча решил быстрый гол.
Вчера, 23:50       Автор: Андрей Безуглый
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В субботу, 18 октября, Рома принимала дома Интер. Артем Довбик остался в запасе.

Гости побежали забивать быстрый гол, и им это удалось. Уже на шестой минуте Барелла выкатил Бонни под удар, и француз отправил мяч прямо в угол.

До конца тайма Рома имела всего один момент, чтобы отыграться, но в итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.

Во втором тайме Гасперини рано снял Артема Довбика, и в отсутствие украинского форварда Рома все равно не сумела отыграться. Хотя во второй половине матча римляне выглядели значительно лучше соперника.

Статистика матча Рома - Интер седьмого тура чемпионата Англии

Рома - Интер 0:1
Гол: Бонни, 6

Ожидаемые голы (xG): 1.61 - 0.69
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 15 - 12
Удары в створ: 5 - 2
Угловые: 4 - 6
Фолы: 18 - 29

