Интер минимально переиграл Рому с Довбиком

В субботу, 18 октября, Рома принимала дома Интер. Артем Довбик остался в запасе.

Гости побежали забивать быстрый гол, и им это удалось. Уже на шестой минуте Барелла выкатил Бонни под удар, и француз отправил мяч прямо в угол.

До конца тайма Рома имела всего один момент, чтобы отыграться, но в итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.

Во втором тайме Гасперини рано снял Артема Довбика, и в отсутствие украинского форварда Рома все равно не сумела отыграться. Хотя во второй половине матча римляне выглядели значительно лучше соперника.

Статистика матча Рома - Интер седьмого тура чемпионата Англии

Рома - Интер 0:1

Гол: Бонни, 6

Ожидаемые голы (xG): 1.61 - 0.69

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 15 - 12

Удары в створ: 5 - 2

Угловые: 4 - 6

Фолы: 18 - 29

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!