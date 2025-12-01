iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Зинченко возобновил тренировки в общей группе

Украинский защитник покинул лазарет Ноттингем Форест.
Вчера, 23:21       Автор: Игорь Мищук
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко вскоре сможет вернуться на поле после травмы.

Как сообщил главный тренер "лесников" Шон Дайч, 28-летний украинец уже возобновил тренировки в общей группе команды, но пока ему еще предстоит набрать форму.

Читай также: Зинченко травмировался в матче с Порту

"Зинченко вернулся в общую группу. Но сегодня у него была первая полноценная тренировка, поэтому ему еще нужно войти в ежедневный тренировочный ритм", - приводит слова тренера официальный сайт Ноттингем Форест.

Напомним, что Зинченко получил повреждение паха в поединке Лиги Европы против Порту (2:0) 23 октября.

В нынешнем сезоне украинец успел провести за Ноттингем Форест шесть матчей во всех турнирах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Барселона нацелилась на защитника Ноттингем Форест.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ноттингем Форест Александр Зинченко Шон Дайч

Статьи по теме

Барселона нацелилась на защитника Ноттингема Барселона нацелилась на защитника Ноттингема
Ливерпуль разгромно проиграл Ноттингему дома Ливерпуль разгромно проиграл Ноттингему дома
Дайч раскрыл состояние Зинченко перед Ливерпулем Дайч раскрыл состояние Зинченко перед Ливерпулем
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025 Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: топ-клубы УПЛ играют сегодня против Полтавы и Кривбасса
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Вчера, 23:49
Бокс23:49
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Европа23:21
Зинченко возобновил тренировки в общей группе
Бокс22:48
Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
Украина22:30
Календарь Шахтера: "горняки" завершили вничью матч с Кривбассом в УПЛ
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона официально анонсирован
Украина21:30
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Украина21:20
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
Бокс20:58
Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK