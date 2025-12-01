Зинченко возобновил тренировки в общей группе

Украинский защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко вскоре сможет вернуться на поле после травмы.

Как сообщил главный тренер "лесников" Шон Дайч, 28-летний украинец уже возобновил тренировки в общей группе команды, но пока ему еще предстоит набрать форму.

Читай также: Зинченко травмировался в матче с Порту

"Зинченко вернулся в общую группу. Но сегодня у него была первая полноценная тренировка, поэтому ему еще нужно войти в ежедневный тренировочный ритм", - приводит слова тренера официальный сайт Ноттингем Форест.

Напомним, что Зинченко получил повреждение паха в поединке Лиги Европы против Порту (2:0) 23 октября.

В нынешнем сезоне украинец успел провести за Ноттингем Форест шесть матчей во всех турнирах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Барселона нацелилась на защитника Ноттингем Форест.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!