Магуайр - о матче с Ливерпулем: Эта победа значит все

Матч на Энфилде был очень важен.

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр прокомментировал итоги матча против Ливерпуля.

Напомним, что манкунианцы впервые с 2016 года обыграли Ливерпуль на Энфилде.

По словам Магуайра, эта победа очень много значит для игроков Манчестера, но также это победа и для болельщиков.

Эта победа значит все. В последние годы они часто обыгрывали нас, это было нехорошо для нашего клуба. Мы не так часто дарили нашим болельщикам такие дни, как сегодня, поэтому эта победа давно назревала – приехать на этот стадион и увезти отсюда три очка. Это не просто три очка для клуба и для парней. Я приезжаю сюда уже семь лет подряд, и не побеждать здесь все это время было тяжело. Эта победа – для наших болельщиков, и я надеюсь, что сегодня они прекрасно проведут вечер

Ранее также сообщалось, что другой игрок МЮ повторил старое достижение.

