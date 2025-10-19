Магуайр - о матче с Ливерпулем: Эта победа значит все
Матч на Энфилде был очень важен.
Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр прокомментировал итоги матча против Ливерпуля.
Напомним, что манкунианцы впервые с 2016 года обыграли Ливерпуль на Энфилде.
По словам Магуайра, эта победа очень много значит для игроков Манчестера, но также это победа и для болельщиков.
Эта победа значит все. В последние годы они часто обыгрывали нас, это было нехорошо для нашего клуба. Мы не так часто дарили нашим болельщикам такие дни, как сегодня, поэтому эта победа давно назревала – приехать на этот стадион и увезти отсюда три очка.
Это не просто три очка для клуба и для парней. Я приезжаю сюда уже семь лет подряд, и не побеждать здесь все это время было тяжело. Эта победа – для наших болельщиков, и я надеюсь, что сегодня они прекрасно проведут вечер
Ранее также сообщалось, что другой игрок МЮ повторил старое достижение.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!