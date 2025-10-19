iSport.ua
Манчестер Юнайтед впервые за 30 лет забил Ливерпулю быстрый гол

Бриан Мбемо стал героем вечера.
Сегодня, 19:30       Автор: Андрей Безуглый
Бриан Мбемо / Getty Images
Бриан Мбемо / Getty Images

В воскресенье, 19 октября, в центральном матче восьмого тура АПЛ Ливерпуль принимает Манчестер Юнайтед.

Манкунианцы открыли счет уже на второй минуте, отличился Бриан Мбемо.

Камерунец сумел повторить достижение Ники Батта, который в 1995 году также забил гол в матче между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед в первые две минуты поединка.

К тому же Мбемо записал на свой счет еще одно достижение - это самый быстрый гол на Энфилде в рамках противостояния этих клубов.

Ранее также сообщалось, что Челси ведет переговоры со знаковым экс-функционером Ливерпуля.

