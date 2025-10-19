iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси может подписать одного из главных архитекторов успеха Ливерпуля

Дэйв Феллоуз ведет переговоры с лондонцами.
Сегодня, 18:35       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Челси ведет переговоры с Дэйвом Феллоузом, сообщает The Athletic.

По информации издания переговоры уже на финальной стадии. Вскоре фуннкционер может занять одну из ведущих должностей в структуре лондонцев.

Напомним, что ранее Феллоуз 12 лет проработал в Ливерпуле, создав там идеальную скаутинговую систему.

Именно он внедрил аналитическую модель скаутинга, которая позволила мерсисадцам подписать Салаха, Мане, Алиссона и других футболистов эпохи Юргена Клоппа.

Ожидается, что в Челси Феллоуз будет также отвечать за скаутинг, развитие игроков и молодежную структуру.

Ранее также сообщалось, что Ювентус уже планирует смену главного тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Карпаты неожиданно уступили дома Эпицентру Карпаты неожиданно уступили дома Эпицентру
Формула-1 объявила о новом контракте с Гран-при США Формула-1 объявила о новом контракте с Гран-при США
Манчестер Юнайтед впервые за 30 лет забил Ливерпулю быстрый гол Манчестер Юнайтед впервые за 30 лет забил Ливерпулю быстрый гол
Суперлига: Киев-Баскет обыграл Ровно, Днепр одолел Кривбасс, победа Соколов над Говерлой Суперлига: Киев-Баскет обыграл Ровно, Днепр одолел Кривбасс, победа Соколов над Говерлой

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Ливерпуль против МЮ, матчи Ювентуса, Милана и Реала
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Украина20:05
Карпаты неожиданно уступили дома Эпицентру
Формула 119:45
Формула-1 объявила о новом контракте с Гран-при США
Европа19:30
Манчестер Юнайтед впервые за 30 лет забил Ливерпулю быстрый гол
Украина19:28
Суперлига: Киев-Баскет обыграл Ровно, Днепр одолел Кривбасс, победа Соколов над Говерлой
Теннис19:21
Синнеру вручили дорогостоящий подарок за победу на турнире в Саудовской Аравии
Формула 119:04
Пиастри: Не очень комфортно чувствую себя за рулем болида
Европа18:35
Челси может подписать одного из главных архитекторов успеха Ливерпуля
Бокс18:28
"Ведем переговоры": Усику предложили провести бой на голых кулаках
Европа17:58
Ювентус может снова сменить главного тренера
Украина17:48
"Страшно смотреть в таблицу": Защитник Динамо высказался об очередной потере очков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK