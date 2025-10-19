Челси может подписать одного из главных архитекторов успеха Ливерпуля

Челси ведет переговоры с Дэйвом Феллоузом, сообщает The Athletic.

По информации издания переговоры уже на финальной стадии. Вскоре фуннкционер может занять одну из ведущих должностей в структуре лондонцев.

Напомним, что ранее Феллоуз 12 лет проработал в Ливерпуле, создав там идеальную скаутинговую систему.

Именно он внедрил аналитическую модель скаутинга, которая позволила мерсисадцам подписать Салаха, Мане, Алиссона и других футболистов эпохи Юргена Клоппа.

Ожидается, что в Челси Феллоуз будет также отвечать за скаутинг, развитие игроков и молодежную структуру.

