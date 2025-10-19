Челси может подписать одного из главных архитекторов успеха Ливерпуля
Дэйв Феллоуз ведет переговоры с лондонцами.
Челси ведет переговоры с Дэйвом Феллоузом, сообщает The Athletic.
По информации издания переговоры уже на финальной стадии. Вскоре фуннкционер может занять одну из ведущих должностей в структуре лондонцев.
Напомним, что ранее Феллоуз 12 лет проработал в Ливерпуле, создав там идеальную скаутинговую систему.
Именно он внедрил аналитическую модель скаутинга, которая позволила мерсисадцам подписать Салаха, Мане, Алиссона и других футболистов эпохи Юргена Клоппа.
Ожидается, что в Челси Феллоуз будет также отвечать за скаутинг, развитие игроков и молодежную структуру.
Ранее также сообщалось, что Ювентус уже планирует смену главного тренера.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!