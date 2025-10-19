Ювентус может снова сменить главного тренера
Рафаэле Палладино уже провел встречу с руководством.
Ювентус может уволить Игора Тюдора, сообщает Calciomercato.
По информации издания, накануне технический директор клуба Франсуа Модесто провел встречу с Рафаэле Палладино.
Напомним, что 41-летний специалист остается без работы с тех пор, как был уволен из Фиорентины.
В текущем сезоне результаты Ювентуса не впечатляют, команда пять раз подряд сыграла вничью, а затем проиграла Комо впервые за 40 лет.
Сообщается, что, если результаты клуб ухудшаться, Тюдор может лишиться работы. Однако последнее слово все равно остается за генеральным директором Дамьеном Комолли.
