"Могут много забивать": Голкипер Ромы сравнил Довбика и Фергюсона

Миле Свилар оценил своих одноклубников.
Сегодня, 15:18       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик и Эван Фергюсон / Getty Images
Вратарь Ромы Миле Свилар высказался о нападающих команды Артеме Довбике и Эване Фергюсоне.

Голкипер отметил, что они оба обладают индивидуальными преимуществами, и выразил уверенность в их голевых способностях.

Читай также: "Забыли и движемся вперед": Довбик рассказал, в каком клубе мог оказаться летом

"Это два разных форварда, но с большим количеством хороших качеств. Они могут много забивать. Уверен, что Фергюсон скоро разыграется. Надеюсь, что они оба будут много забивать", - приводит слова Свилара TMW со ссылкой на DAZN.

В нынешнем сезоне Довбик сыграл за Рому во всех турнирах восемь матчей, отличившись одним голом и одним ассистом. Фергюсон провел столько же поединков, записав себе в актив одну результативную передачу.

Напомним, что накануне Рома потерпела минимальное поражение от Интера в матче Серии А.

