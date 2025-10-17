"Забыли и движемся вперед": Довбик рассказал, в каком клубе мог оказаться летом

Украинский форвард Ромы был близок к смене команды в Серии А.

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик рассказал о вариантах для продолжения карьеры, которые у него были во время летнего трансферного окна.

По словам украинца, ближе всего к его подписанию был другой представитель Серии А Милан, но переход не состоялся.

"Милан был ближе всего, но все решилось за несколько часов до конца трансферного окна.

Конечно, было много разговоров с руководством Ромы. Они объяснили свое видение, и я его принял. Мы приняли решение, что двигаемся дальше. Сейчас перед нами новый сезон, и нам нужно на него настраиваться.

Сейчас у команды хорошие результаты, поэтому мы сейчас больше сфокусированы на этом. То, что было летом, мы об этом уже забыли, мы движемся вперед", - рассказал Довбик в комментарии ВЗБІРНА.

