"Забыли и движемся вперед": Довбик рассказал, в каком клубе мог оказаться летом

Украинский форвард Ромы был близок к смене команды в Серии А.
Вчера, 23:10       Автор: Игорь Мищук
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик рассказал о вариантах для продолжения карьеры, которые у него были во время летнего трансферного окна.

По словам украинца, ближе всего к его подписанию был другой представитель Серии А Милан, но переход не состоялся.

Читай также: "Внешность обманчива": Защитник Ромы высказался о характере Довбика

"Милан был ближе всего, но все решилось за несколько часов до конца трансферного окна.

Конечно, было много разговоров с руководством Ромы. Они объяснили свое видение, и я его принял. Мы приняли решение, что двигаемся дальше. Сейчас перед нами новый сезон, и нам нужно на него настраиваться.

Сейчас у команды хорошие результаты, поэтому мы сейчас больше сфокусированы на этом. То, что было летом, мы об этом уже забыли, мы движемся вперед", - рассказал Довбик в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, также Довбик рассказал о своих задачах на текущий сезон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Милан артем довбик

