"Не хочу ставить какую-то планку": Довбик озвучил свои задачи в текущем сезоне

Украинский нападающий Ромы рассказал, какой видит свою роль в команде Джан Пьеро Гасперини.

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик высказался о своих целях на нынешний сезон.

Украинец отметил, что хочет помогать команде и демонстрировать как можно лучшую игру, не ставя перед собой какие-либо конкретные планки по количеству забитых мячей.

"Гасперини действительно очень много работает с нападающими, показывает нам эпизоды, в которых он хотел бы, чтобы мы действовали определенным образом. Он действительно дал мне много такой новой информации, поэтому я сейчас понимаю, что, если я это приму, то это мне поможет в будущем.

Я могу играть немного в другой стиль футбола. Все нападающие, работавшие с ним, добивались хороших результатов. Потому я сейчас эту информацию пытаюсь воспринимать и показывать на футбольном поле.

Не хочу ставить какую-то планку, цифры, потому что потом все за них будут держаться. Буду пытаться забить как можно больше. Сейчас передо мной не столько цифры, сколько помощь команде. Больше концентрируюсь на этом. Потому что если больше думаешь о каких-то голах, то голы к тебе не приходят. Я уже через это проходил", - сказал Довбик в комментарии ВЗБІРНА.

В нынешнем сезоне Довбик принял участие в семи матчах Ромы во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

