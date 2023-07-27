ПСЖ готов отпустить Мбаппе в Реал

Но потребует за игрока огромные деньги.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе близок к уходу из клуба. Об этом сообщает журналист Marca Рамон Альварес Де Мон.

Парижский клуб готов принять предложение мадридцев о трансфере французского футболиста. Чемпион Лиги 1 запросит 230 миллионов евро, часть из которых использует для оплаты бонуса игроку.

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Напомним, Килиан получит 40 млн евро, если будет игроком ПСЖ в конце июля.

Парижский гранд не взял Мбаппе в турне по Японии в рамках подготовки к новому сезону из-за желания игрока перейти в Реал.

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