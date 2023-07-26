Мбаппе отказался вести переговоры с Аль-Хилялем

Француз не будет переезжать в Саудовскую Аравию.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отказался от переговоров с Аль-Хилялем. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Клуб из Саудовской Аравии предложил парижанам 300 миллионов евро за трансфер 24-летнего француза, после чего представители команды прибыли в Париж для переговоров с игроком вживую.

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В итоге, Мбаппе не стал встречаться с саудовцами. Окружение форварда также отказалось вести какие-либо переговоры.

Напомним, ПСЖ не взял Килиана в турне по Японии в рамках подготовки к новому сезону из-за желания игрока перейти в Реал.

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