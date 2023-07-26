iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Представители Аль-Хиляля прилетели в Париж, чтобы убедить Мбаппе принять их предложение

Саудовская делегация хочет провести презентацию своего плана.
Сегодня, 14:14
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Трансферная сага имени Килиана Мбаппе продолжает разгораться.

Как сообщает Фабрицио Романо, представители Аль-Хиляля прилетели в Париж, чтобы убедить 24-летнего француза принять их предложение.

Делегация из Саудовской Аравии планирует провести презентацию своего плана, в рамках которого:

  • Мбаппе присоединится к Аль-Хилялю всего на год, после чего в 2024 году он сможет покинуть команду;
  • Мбаппе получит 200 миллионов евро фиксированной зарплаты за год, которая может возрасти до 700 миллионов за счет коммерческих сделок и прав на его изображение.

Напомним, что Аль-Хиляль предложил за Килиана Мбаппе 300 миллионов и ПСЖ одобрил этот трансфер, так как парижане считают, что форвард уже согласовал контракт с мадридским Реалом на 2024 год.

Ранее стало известно, что семья Мбаппе пытается убедить футболиста принять предложение из Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Саудовская Аравия Килиан Мбаппе Аль-Хиляль

Статьи по теме

Семья Мбаппе давит на форварда, чтобы он принял предложение саудовцев Семья Мбаппе давит на форварда, чтобы он принял предложение саудовцев
Бензема, Канте, Фирмино и другие: все звездные трансферы в Саудовскую Аравию летом 2023 года Бензема, Канте, Фирмино и другие: все звездные трансферы в Саудовскую Аравию летом 2023 года
Мэр Парижа недоволен решением ПСЖ отстранить Мбаппе Мэр Парижа недоволен решением ПСЖ отстранить Мбаппе
Месси перешел на "темную сторону силы", праздную гол вместе с Бекхэмом Месси перешел на "темную сторону силы", праздную гол вместе с Бекхэмом
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов
Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Другие страны15:47
Месси перешел на "темную сторону силы", праздную гол вместе с Бекхэмом
НБА15:11
Даллас порекомендовал Дончичу похудеть перед стартом нового сезона
Европа14:36
Милан сделал предложение Валенсии по трансферу игрока сборной США
Бокс14:35
Усик - Дюбуа: прогноз на титульный бой
Европа14:14
Представители Аль-Хиляля прилетели в Париж, чтобы убедить Мбаппе принять их предложение
Европа14:12
"Проблемы людей": Мудрик высказался о своей безголевой серии
Европа14:00
Манчестер Юнайтед установил ценник на своего полузащитника
ММА13:50
Марк Цукерберг - Илон Маск: прогноз на выставочный бой
Европа13:32
В итальянском футболе произошли изменения по регистрации игроков
Украина13:30
Динамо объявило об уходе Жерсона Родригеса в аренду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK