Представители Аль-Хиляля прилетели в Париж, чтобы убедить Мбаппе принять их предложение

Трансферная сага имени Килиана Мбаппе продолжает разгораться.

Как сообщает Фабрицио Романо, представители Аль-Хиляля прилетели в Париж, чтобы убедить 24-летнего француза принять их предложение.

Делегация из Саудовской Аравии планирует провести презентацию своего плана, в рамках которого:

Мбаппе присоединится к Аль-Хилялю всего на год, после чего в 2024 году он сможет покинуть команду;

Мбаппе получит 200 миллионов евро фиксированной зарплаты за год, которая может возрасти до 700 миллионов за счет коммерческих сделок и прав на его изображение.

Напомним, что Аль-Хиляль предложил за Килиана Мбаппе 300 миллионов и ПСЖ одобрил этот трансфер, так как парижане считают, что форвард уже согласовал контракт с мадридским Реалом на 2024 год.

Ранее стало известно, что семья Мбаппе пытается убедить футболиста принять предложение из Саудовской Аравии.

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