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Семья Мбаппе давит на форварда, чтобы он принял предложение саудовцев

Они даже готовы отправится с ним на Ближний Восток.
Сегодня, 23:02
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Семья и близкие Килиана Мбаппе пытаются уговорить форварда принять предложение саудовского клуба, пишет Джанлука Ди Марцио.

Напомним, ранее Аль-Хилаль предложил 300 млн евро за Килиана Мбаппе, а самоу форварду контракт на 700 млн евро.

Родные и близкие нападающего хотели бы, чтобы Мбаппе принял это предложение и готовы вместе с ним переехать в Саудовскую Аравию.

При этом сам Килиан до сих пор в раздумьях. Он однозначно не будет продлять контракт с ПСЖ, но и играть вне Европы ему тоже не хотелось бы.

Ранее, напомним, другой саудовский клуб подписал другого французского нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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