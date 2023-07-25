Семья Мбаппе давит на форварда, чтобы он принял предложение саудовцев

Они даже готовы отправится с ним на Ближний Восток.

Семья и близкие Килиана Мбаппе пытаются уговорить форварда принять предложение саудовского клуба, пишет Джанлука Ди Марцио.

Напомним, ранее Аль-Хилаль предложил 300 млн евро за Килиана Мбаппе, а самоу форварду контракт на 700 млн евро.

Родные и близкие нападающего хотели бы, чтобы Мбаппе принял это предложение и готовы вместе с ним переехать в Саудовскую Аравию.

При этом сам Килиан до сих пор в раздумьях. Он однозначно не будет продлять контракт с ПСЖ, но и играть вне Европы ему тоже не хотелось бы.

Ранее, напомним, другой саудовский клуб подписал другого французского нападающего.

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