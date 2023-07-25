Клуб Джеррарда подписал французского нападающего
Мусса Дембеле уже на пути в новый клуб.
Мусса Дембеле присоединился к саудовского Аль-Иттифаку, пишет Фабрицио Романо.
Экс-нападающий Лиона вошел в команду Стивена Джеррарда в качестве свободного агента, подписав четырехлетний контракт.
Сообщается, что 27-летний француз долгое время был целью саудовского клуба, на его подписании лично настаивал Стиви Джи.
В ближайшее время Мусса отправится в Хорватию на сборы своей команды команды.
В прошлом сезоне Мусса Дембеле провел 28 игр за Лион, отличившись лишь тремя забитыми голами.
Ранее, напомним, Вест Хэм попытался купить хавбека Манчестер Юнайтед.
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