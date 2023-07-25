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Вест Хэм нашел замену Райсу в Манчестер Юнайтед

Однако стороны расходятся в цене Скотта Мактоминея.
Сегодня, 19:57
Скотт Мактоминей / Getty Images
Скотт Мактоминей / Getty Images

Вест Хэм провел предварительные переговоры с Манчестер Юнайтед по поводу Скотта Мактоминея, пишет Sky Sports.

Ранее, напомним, "мотобойцы" пытались купить хавбека у Челси, но лондонцы потребовали почти вдвое большую сумму.

Тогда Вест Хэм решил переключить внимание на полузащитника манкунианцев, однако первый раунд переговоров прошел ни в их пользу.

МЮ и Вест Хэм сильно расходятся в вопросе цены шотландца. Манчестер считает Скотта топ-игроком с соответствующим ценником, с чем несогласны "молотобойцы".

Параллельно лондонский клуб ведет переговоры с Саутгемптоном по поводу покупки Джеймса Уорд-Проуза.

Ранее также сообщалось, что лондонский Арсенал близок к покупке бразильского хавбека.

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