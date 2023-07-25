Арсенал близок к подписанию бразильского хавбека

Бительо достанется клубу за смешную по нынешним меркам сумму.

Лондонский Арсенал близок к еще одному усилению линии полузащиты.

Как сообщает журналист Димитри Конти, "канониры" на этой неделе закроют сделку по бразильцу Бительо. Футболист достанется клубу всего за 8 млн фунтов.

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Финансовые детали контракта футболиста остаются неизвестными. Также неизвестен срок контракта будущего новичка лондонского клуба.

Отметим, что в минувшем сезоне полузащитник в 35 матчах отличился 7 голами и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро.

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