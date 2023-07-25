iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал близок к подписанию бразильского хавбека

Бительо достанется клубу за смешную по нынешним меркам сумму.
Сегодня, 19:08
Бительо / Getty Images
Бительо / Getty Images

Лондонский Арсенал близок к еще одному усилению линии полузащиты.

Как сообщает журналист Димитри Конти, "канониры" на этой неделе закроют сделку по бразильцу Бительо. Футболист достанется клубу всего за 8 млн фунтов.

Читай также: Адебайор ненавидит Арсенал из-за лицемерия Арсена Венгера

Финансовые детали контракта футболиста остаются неизвестными. Также неизвестен срок контракта будущего новичка лондонского клуба.

Отметим, что в минувшем сезоне полузащитник в 35 матчах отличился 7 голами и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бразилия Арсенал Лондон

Статьи по теме

"Пользуясь случаем": Зинченко во время турне Арсенала в США попросил предоставить Украине F-16 "Пользуясь случаем": Зинченко во время турне Арсенала в США попросил предоставить Украине F-16
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Зинченко принял участие в презентации гостевой формы Арсенала Зинченко принял участие в презентации гостевой формы Арсенала
Президент бразильского клуба изменил своей жене с супругой местного арбитра Президент бразильского клуба изменил своей жене с супругой местного арбитра
Помочь журналистам

Видео

Пике, Ибрагимович и другие: Футболисты, которые закончили карьеру в сезоне-2022/23
Пике, Ибрагимович и другие: Футболисты, которые закончили карьеру в сезоне-2022/23

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Украина21:05
Игрок сборной Украины решил расстаться с холостяцкой жизнью
Футбол20:52
Борнмут Забарного арендует вратаря Интера
Другие страны20:37
Клуб Джеррарда подписал французского нападающего
Лига Чемпионов20:05
Днепр-1 - Панатинаикос: в воротах украинцев сыграет юный голкипер
Европа19:57
Вест Хэм нашел замену Райсу в Манчестер Юнайтед
Европа19:50
Экс-игрок Барселоны - о причинах ухода: Хави запрещал мне тренироваться
Формула 119:24
Агент де Вриса рассказал, где пилот может продолжить карьеру
ММА19:20
Бои без правил: расписание боев и турниров
Футбол19:08
Арсенал близок к подписанию бразильского хавбека
Европа18:55
Ман Сити намерен удержать одного из своих лидеров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK