Челси отказался продавать в Вест Хэм своего талантливого полузащитника

Челси отказался продавать своего хавбека Конора Галлахера в Вест Хэм. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Молотобойцы" предложили за игрока сборной Англии 40 млн фунтов с учетом бонусов. Руководство "синих" отказалось от продажи футболиста.

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Челси готов расстаться с игроком, но взамен хочет получить не менее 50 млн. Вест Хэм все еще сохраняет интерес к полузащитнику.

В минувшем сезоне на счету 23-летнего англичанина три гола и один ассист в 35 матчах АПЛ.

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