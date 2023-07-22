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Челси нацелился на лидера Аякса

"Синие" уже согласовали условия контракта с игроком.
Сегодня, 20:15
Мохаммед Кудус / Getty Images
Мохаммед Кудус / Getty Images

Лондонский Челси нацелился на усиление полузащиты.

Как сообщает The Athletic, "синие" рассматривают возможность приобретения хавбека Аякса Мохаммеда Кудуса. С амстердамцами прошел диалог, но конкретного предложения пока не было.

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При этом издание отмечает, что столичный клуб уже согласовал условия личного соглашения с ганским полузащитником, однако, его условия остаются неизвестными.

В минувшем сезоне Кудус провел 42 матча во всех соревнованиях, забив 18 голов и отдав 6 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси аякс

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