Атлетико намерен перехватить у Челси перспективного французского форварда

Мадридский Атлетико нацелился на усиление линии атаки.

Как сообщает журналист Санти Ауна, "матрасники" ведут переговоры о подписании форварда Монпелье Элье Вахи.

Испанский топ-клуб может перехватить игрока у Челси, ведь сразу готов предложить ему место в основе, что интересно футболисту.

В то же время "синие", как сообщалось ранее, хотят отправить игрока в аренду после подписания, но сам Вахи не в восторге от этого.

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