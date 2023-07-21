Атлетико намерен перехватить у Челси перспективного французского форварда
Элье Вахи может оказаться в стане "матрасников".
Мадридский Атлетико нацелился на усиление линии атаки.
Как сообщает журналист Санти Ауна, "матрасники" ведут переговоры о подписании форварда Монпелье Элье Вахи.
Испанский топ-клуб может перехватить игрока у Челси, ведь сразу готов предложить ему место в основе, что интересно футболисту.
В то же время "синие", как сообщалось ранее, хотят отправить игрока в аренду после подписания, но сам Вахи не в восторге от этого.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!