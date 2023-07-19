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Челси нацелился на одного из лучших бомбардиров прошлого сезона чемпионата Франции

Элье Вахи может перебраться в стан "синих".
Вчера, 23:56
Элье Вахи / Getty Images
Элье Вахи / Getty Images

Лондонский Челси намерен усилить линию атаки молодым талантом.

Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс, "синие" хотят подписать форварда Монпелье Элье Вахи. Лондонцы сделали клубу предложение в размере 32 млн евро.

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В случае успешного завершения сделки планируется отправить Вахи в аренду в Страсбур, однако, сам нападающий уверен, что уже готов играть именно за Челси.

Отметим, что в минувшем сезоне Элье провел 33 матча в чемпионате Франции, забив 19 голов и отдав 6 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси монпелье

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