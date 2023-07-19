Челси нацелился на одного из лучших бомбардиров прошлого сезона чемпионата Франции
Элье Вахи может перебраться в стан "синих".
Лондонский Челси намерен усилить линию атаки молодым талантом.
Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс, "синие" хотят подписать форварда Монпелье Элье Вахи. Лондонцы сделали клубу предложение в размере 32 млн евро.
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В случае успешного завершения сделки планируется отправить Вахи в аренду в Страсбур, однако, сам нападающий уверен, что уже готов играть именно за Челси.
Отметим, что в минувшем сезоне Элье провел 33 матча в чемпионате Франции, забив 19 голов и отдав 6 результативных передач.
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