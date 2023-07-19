Челси сделал щедрую уступку Марселю по своему форварду

Французский Марсель окончательно согласовал с Челси переход нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

При этом, как утверждает журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб согласился отпустить 34-летнего футболиста в стан провансальцев бесплатно, несмотря на то что его контракт с "синими" был рассчитан еще на один сезон.

Габонский форвард подпишет со своим новым клубом трехлетнее соглашение - до июня 2026 года.

Читай также: Дорогостоящий игрок Челси получил тяжелую травму колена

Сегодня, 19 июля, нападающий должен прибыть в расположение Марселя, где завтра пройдет медицинское обследование, после чего сделка будет официально закрыта.

Отметим, что в минувшем сезоне Обамеянг принял участие всего в 21 матче в составе Челси во всех турнирах, отличившись тремя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что вылетевший из английской Премьер-лиги клуб подписал защитника Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!