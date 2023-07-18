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Дорогостоящий игрок Челси получил тяжелую травму колена

Лондонский клуб, возможно, будет вынужден выйти на трансферный рынок, чтобы найти временную замену.
Сегодня, 17:35
Уэсли Фофана / Getty Images
Уэсли Фофана / Getty Images

Центральный защитник Челси Уэсли Фофана получил тяжелую травму колена.

Согласно с официальным сайтом "пенсионеров", 22-летний француз порвал переднюю крестообразную связку колена.

Медицинский осмотр подтвердил необходимость операции по реконструкции связки. Поэтому игрок не отправился с командой на предсезонное турне в США.

"Фофана приступит к восстановлению и будет работать с клубным медицинским отделением в Кобхэме на этапе реабилитации", — говорится в заявлении клуба.

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Напомним, что Уэсли Фофана был приобретен прошлым летом у Лестера за 80,4 миллиона евро. В сезоне-2022/23 он провел 22 матча (2 в составе Лестера), отметившись 2 голами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ уэсли фофана

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