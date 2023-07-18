Брайтон Де Дзерби отклонил многомиллионное предложение Челси по своему лидеру

"Чайки" не готовы расставаться с еще одним ключевым игроком полузащиты за сумму меньшую, чем они установили ранее.

Челси не оставляет попыток усилить линию полузащиты Мойзесом Кайседо.

Как сообщает Дэвид Орнштейн, "синие" сделали еще одно предложение Брайтону, попытавшись купить эквадорца за 70 млн фунтов + бонусы. "Чайки" отказали столичному клубу.

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Ранее коллектив Роберто Де Дзерби установил свою цену на молодого таланта, которая равняется 100 млн фунтов, и, похоже, клуб не готов отступать от своей позиции.

Напомним, в минувшем сезоне 21-летний Кайседо провел 37 матчей, забив 1 гол и отдав 1 ассист. Полузащитник является игроком оборонительного плана. Также стоит отметить, что в прошлой кампании он стал одним из открытий АПЛ.