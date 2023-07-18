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Брайтон Де Дзерби отклонил многомиллионное предложение Челси по своему лидеру

"Чайки" не готовы расставаться с еще одним ключевым игроком полузащиты за сумму меньшую, чем они установили ранее.
Сегодня, 14:18
Мойзес Кайседо / Getty Images
Мойзес Кайседо / Getty Images

Челси не оставляет попыток усилить линию полузащиты Мойзесом Кайседо.

Как сообщает Дэвид Орнштейн, "синие" сделали еще одно предложение Брайтону, попытавшись купить эквадорца за 70 млн фунтов + бонусы. "Чайки" отказали столичному клубу.

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Ранее коллектив Роберто Де Дзерби установил свою цену на молодого таланта, которая равняется 100 млн фунтов, и, похоже, клуб не готов отступать от своей позиции.

Напомним, в минувшем сезоне 21-летний Кайседо провел 37 матчей, забив 1 гол и отдав 1 ассист. Полузащитник является игроком оборонительного плана. Также стоит отметить, что в прошлой кампании он стал одним из открытий АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Брайтон Мойзес Кайседо

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