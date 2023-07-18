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Форвард Челси близок к тому, чтобы перейти в Марсель Малиновского

Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в чемпионат Франции.
Сегодня, 10:17
Пьер-Эмерик Аубамеянг / Getty Images
Пьер-Эмерик Аубамеянг / Getty Images

Футболист лондонского Челси Пьер-Эмерик Обамеянг близок к смене клубной прописки этим летом.

Как сообщает Фабрицио Романо, на этой неделе пройдут переговоры между "синими" и Марселем, на которых они попытаются достичь договоренности о переходе габонца.

Нападающий уже согласовал с провансальцами контракт. Соглашение будет подписано на три года, финансовая сторона остается неизвестной.

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Отметим. что в минувшем сезоне игрок провел за столичный клуб всего.22 матча во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.

Стоит также сказать, что Марсель может стать не первым для Обамеянга клубом в чемпионате Франции. Ранее он защищал цвета Сент-Этьенна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Пьер-Эмерик Обамеянг

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