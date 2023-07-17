Челси вступил в гонку за форварда Айнтрахта
Коло-Муани также интересен "красным дьяволам".
Нападающий Айнтрахта Рандаль Коло-Муани попал в сферу интересов Челси. Об этом сообщает RMC.
24-летний француз также попал в шорт-лист Манчестер Юнайтед. "Синие" готовы навязать борьбу за перспективного форварда, опередив коллег из стана "красных дьяволов".
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Главными фаворитами на игрока называют Баварию и ПСЖ. Сам футболист готов летом сменить клубную прописку.
В минувшем сезоне на счету 24-летнего футболиста 15 голов и 11 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.
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