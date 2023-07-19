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Вылетевший из АПЛ клуб подписал одноклубника Мудрика

Главный "долгожитель" Челси окончательно покинул лондонскую команду.
Сегодня, 14:32
Итан Ампаду / leedsunited.com
Итан Ампаду / leedsunited.com

Лидс, который по итогам минувшего сезона вылетел из английской Премьер-лиги в Чемпионшип, объявил о покупке защитника Челси Итана Ампаду.

Как сообщает официальный сайт "павлинов", 22-летний футболист стал первым летним новичком команды, подписав контракт на четыре сезона - до лета 2027 года.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по информации СМИ, сумма трансфера составила 7 миллионов фунтов (около 8 миллионов евро).

Ампаду пребывал на контракте в Челси с 2017 года, но за первую команду "синих" сыграл за шесть лет всего 12 матчей. Большую часть этого времени игрок провел в арендах.

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В минувшем сезоне валлиец выступал за Специю, которая вылетела из Серии А. За итальянскую команду защитник провел 34 матча во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Стоит отметить, что до этого трансфера Ампаду был главным "долгожителем" в составе Челси. Теперь таким станет вратарь Кепа Аррисабалага, который выступает за лондонцев с 2018 года.

Ранее сообщалось, что дорогостоящий игрок Челси получил тяжелую травму колена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси трансферы Лидс

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