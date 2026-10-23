Владелец Наполи отказался от 3,5 миллиарда евро

Президент и владелец Наполи Аурелио Де Лаурентис рассказал, что отклонил предложение о продаже клуба.

По словам функционера, предложение поступило от инвесторов из Саудовской Аравии. Однако бизнесмен не захотел расставаться с командой, поскольку не планирует завершать свою деятельность в футболе.

При этом Де Лаурентис не исключил, что в будущем может продать Наполи. Он допустил такую возможность через два, три или даже пять лет.

Владелец клуба также обозначил предпочтения относительно потенциального покупателя. Он заявил, что хотел бы передать команду человеку из Неаполя, а не американскому инвестору.

Де Лаурентис приобрел Наполи в 2004 году, когда клуб переживал финансовый кризис и проходил процедуру банкротства. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Италии, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

К слову, сегодня Месси приехал в Испанию за престижной наградой.

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