Аль-Хилаль предложил за Мбаппе космическую сумму

Аль-Хилаль подал ПСЖ официальное предложение по Килиану Мбаппе, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, саудовцы готовы заплатить рекордные 300 млн евро за переход французского нападающего.

При этом с самим игроком Аль-Хилаль пока не начинал переговоры, но ранее Килиан не говорил о своем желании играть в Саудовской Аравии.

В ПСЖ убеждены, что у их игрока есть определенные договоренности с мадридским Реалом, потому вряд ли Мбаппе примет это предложение.

Напомним, ранее, уже сообщалось, что "сливочные" готовы провернуть этот трансфер, как только француз станет официально доступен.

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