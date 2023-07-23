В Реале уже готовы к трансферу Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе близок к переходу в Реал. Об этом сообщает издание ESPN.

У мадридского клуба все готово к осуществлению трансфера в ближайшие сроки. Сделку могут закрыть на первой неделе августа.

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В Реале не доверяют Килиану, ввиду этого клуб подпишет игрока этим летом. Если довести дело до 2024 года, то француз может обмануть испанцев и уйти в другую команду.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.

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