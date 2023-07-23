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Профсоюз футболистов Франции угрожает ПСЖ судебным разбирательством из-за "нападок" на Мбаппе

Ситуация вокруг футболиста сборной Франции набирает обороты.
Сегодня, 17:24
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Ситуация, которая сложилась в ПСЖ с Килианом Мбаппе, заинтересовала не только болельщиков, но и организации.

Как сообщает Sky Sports, главный профсоюз профессиональных футболистов Франции Union Nationale des Footballeurs Professionels (UNFP) выступил с заявлением, в котором пригрозил парижскому клубу судебным разбирательством.

"Эти игроки — все они — должны пользоваться теми же условиями труда, что и остальная профессиональная рабочая сила", - говорится в заявлении.

"UNFP считает полезным напомнить руководителям, что оказание давления на работника — например, путем ухудшения условий его труда — с целью заставить его уйти или принять то, что хочет работодатель, представляет собой моральную травлю, которую французское законодательство решительно осуждает".

"Так что да, UNFP оставляет за собой право возбуждать гражданские и уголовные дела против любого клуба, который ведет себя таким образом".

Напомним, что из-за отказа Килиана Мбаппе подписывать новый контракт с ПСЖ, клуб собирается продать футболиста, исключив его из заявки на турне по Японии, а также запретив ему тренироваться с командой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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