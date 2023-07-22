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В ПСЖ считают Мбаппе предателем, исключив из заявки на турне по Японии

Неожиданный ход от парижского клуба.
Сегодня, 00:55
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий Килиан Мбаппе не поедет с ПСЖ в предсезонное турне. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Французский футболист был исключен из заявки и не полетит с командой в Японию. Данная информация стала известна после товарищеского матча с Гавром (2:0).

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В клубе считают, что 24-летний игрок уже договорился с Реалом о переходе в качестве свободного агента летом 2024 года, ввиду чего его теперь считают предателем.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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