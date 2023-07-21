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Снова за свое: Макрон пытается убедить Мбаппе остаться в ПСЖ

Президент Франции хочет, чтобы Килиан остался в местном чемпионате хотя бы до начала ОИ-2024.
Сегодня, 17:12
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон снова пытается убедить Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ.

Как сообщает El Debate, попытки главы страны начались еще несколько месяцев назад. Его цель - сохранить форварда в местном чемпионате до Олимпиады-2024 в Париже.

В прошлом году у Макрона уже получилось провернуть подобное, однако, в этот раз сам Мбаппе считает, что уже достаточно дал родной стране и хочет уйти из столичного гранда.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ намерен предложить нападающему невероятный контракт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон

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