ПСЖ может предложить Мбаппе долгосрочный и очень щедрый контракт

ПСЖ готов пойти на серьезные траты, чтобы оставить Килиана Мбаппе в команде, утверждает Defensacentral.

Владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи готов предложить нападюащему совершенно безумный контракт, лишь бы Килиан не ушел в Реал.

Издание утверждает, что речь идет о 10-летнем контракте и миллиарде евро. Это сделает Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

При этом по Килиану никогда не будут вестись переговоры, также ему гарантируют место в стартовом составе при любых условиях.

Сообщается, что руководство паржиан настолько обеспокоено ситуацией с Килианом, что они обратились за помощь к эмиру Катара.

Ранее, напомним, сообщалось, что уход Килиана Мбаппе сильно ударит по финансам ПСЖ.

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