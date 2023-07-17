Бесплатный уход Мбаппе сильно ударит по финансам ПСЖ

Если парижский клуб не сможет договориться с Килианом Мбаппе, и француз покинет ПСЖ бесплатно, это чревато серьезными финансовыми последствиями, пишет The Athletic.

По информации издания, бесплатный уход Мбаппе приведет к потере 175 млн евро для ПСЖ.

Напомним, что Килиан отказался продлять контракт до 2025 года, он намерен провести в Париже лишь еще один год. А клуб, в свою очередь, хочет либо продать, либо продлить игрока.

Уход форварда негативно скажется на ситуации с фейр-плей для клуба, потому им придется провести серьезные реорганизацию, а также продать ряд игроков.

По этой причине сейчас клуб приостановил все сделки, включая и переговоры по Бернарду Силве.

Также ПСЖ установил крайний срок по решению ситуации с французом, клуб намерен урегулировать разногласия до 31 июля.

Ранее, напомним, сообщалось, что парижане нацелились на лидера ПСВ.

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