ПСЖ приобретет лидера ПСВ

Французский ПСЖ приобретет еще одного молодого таланта.

Как сообщает пресс-служба нидерландского ПСВ, их лидер в минувшем сезоне Хави Симонс отправился на медосмотр в стан парижан. Сумма трансфера составила всего 6 млн евро.

Стоит отметить, что ни длительность контракта, ни зарплата игрока на данный момент неизвестны. Рассматривается возможность того, что Симонс уйдет в аренду, если ПСЖ удастся удержать и Мбаппе, и Неймара.

Напомним, что Хави уже выступал за парижан, но был продан в ПСВ в минувшем году с правом обратного выкупа как раз таки за 6 млн евро.