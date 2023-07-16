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ПСЖ приобретет лидера ПСВ

Хави Симонс вернется в стан парижан.
Сегодня, 15:31
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

Французский ПСЖ приобретет еще одного молодого таланта.

Как сообщает пресс-служба нидерландского ПСВ, их лидер в минувшем сезоне Хави Симонс отправился на медосмотр в стан парижан. Сумма трансфера составила всего 6 млн евро.

Стоит отметить, что ни длительность контракта, ни зарплата игрока на данный момент неизвестны. Рассматривается возможность того, что Симонс уйдет в аренду, если ПСЖ удастся удержать и Мбаппе, и Неймара.

Напомним, что Хави уже выступал за парижан, но был продан в ПСВ в минувшем году с правом обратного выкупа как раз таки за 6 млн евро.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ ПСВ Хави Симонс

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