Экс-капитан Манчестер Юнайтед получил новый контракт

Харри Магуайр проведет в команде еще минимум сезон.

Манчестер Юнайтед объявил о подписании нового контракта с Харри Магуайром.

Напомним, что прошлое соглашение 33-летнего защитника истекало предстоящим летом.

При этом сам Магуайр постоянно говоорил о своем желании остаться в МЮ, даже пожертвовав существенной частью зарплаты.

В итоге стороны подписали соглашение на еще один год с опцией продления еще на сезон. Финансовая сторона сделки не раскрывается.

Напомним, что Харри Магуйар присоединился к Манчестер Юнайтед в 2019 году, проведя с тех пор 266 матчей, в которых он забил 17 голов и сделал 8 ассистов.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Арсенала объявил о завершении карьеры.

