Аарон Рэмзи объявил о завершении карьеры

Повесил бутсы на гвоздь.
Сегодня, 14:06       Автор: Валентина Чорноштан
Аарон Рэмзи / Getty Images
Бывший полузащитник Арсенала и сборной Уэльса Аарон Рэмзи объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в своем официальном аккаунте в X.

Напомним, что 35-летний футболист начал свою карьеру в Кардифф Сити, после чего перешел в Арсенал. Также с 2019-го по 2022-й он выступал за Ювентус. Под конец карьеры он защищал цвета Ниццы, а в 2023-м Рэмзи вернулся в Кардифф, где с 2025-го играл за Пумас.

За все это время хавбеку удалось трижды выиграть Кубок и Суперкубок Англии с Арсеналом, а с Ювентусом он стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Тем временем за свою национальную сборную он провел 86 матчей и забил 21 гол.

Статьи по теме

Экс-игрок Арсенала стал играющим тренером Экс-игрок Арсенала стал играющим тренером
Рэмзи - о Роналду: Он такой же, как и любой другой человек Рэмзи - о Роналду: Он такой же, как и любой другой человек
Экс-игрок Арсенала отказался от перехода в Саудовскую Аравию ради клуба из второго дивизиона Англии Экс-игрок Арсенала отказался от перехода в Саудовскую Аравию ради клуба из второго дивизиона Англии
Ювентус расторг контракт с Рэмзи Ювентус расторг контракт с Рэмзи

Видео

Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой
Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Калинина проиграла в квалификации, но сыграет на турнире в Линце как "лаки лузер"
просмотров

Последние новости

Теннис17:22
Ястремская успешно стартовала на турнире в Линце
НБА14:55
Йокич превзошел Леброна в матче против Портленда
Европа14:35
Челси собирается подписать бывшего игрока Ливерпуля
Европа14:06
Аарон Рэмзи объявил о завершении карьеры
НБА13:49
Вембаньяма покинул матч с Филадельфией из-за травмы
Теннис13:27
Пегула высказалась об игре Стародубцевой после очной встречи
Европа12:47
Челси намерен сохранить ключевого хавбека
Лига Чемпионов12:08
Компани - о четвертьфинале ЛЧ: "Это самый сложный выездной матч"
Бокс11:48
Тедди Атлас - о бое Фьюри против Махмудова: "Атаки могут быть нерегулярными"
НБА11:24
Ещё одна звезда Лейкерс не сыграет в игре против Оклахомы
