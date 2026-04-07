Бывший полузащитник Арсенала и сборной Уэльса Аарон Рэмзи объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в своем официальном аккаунте в X.

Напомним, что 35-летний футболист начал свою карьеру в Кардифф Сити, после чего перешел в Арсенал. Также с 2019-го по 2022-й он выступал за Ювентус. Под конец карьеры он защищал цвета Ниццы, а в 2023-м Рэмзи вернулся в Кардифф, где с 2025-го играл за Пумас.

За все это время хавбеку удалось трижды выиграть Кубок и Суперкубок Англии с Арсеналом, а с Ювентусом он стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Тем временем за свою национальную сборную он провел 86 матчей и забил 21 гол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!