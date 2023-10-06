Рэмзи - о Роналду: Он такой же, как и любой другой человек

Хавбек Кардиффа Аарон Рэмзи поделился мнением о форварде Ан-Насра Криштиану Роналду.

"Он такой же, как и любой другой человек! Это звучит скучно, но это правда.

Роналду – шутник и любит посмеяться, но когда приходит время тренироваться или играть, он сосредоточен".

Читай также: Экс-хавбек Милана сравнил Месси и Роналду через призму Леброна и Карри

"Он один из величайших игроков в истории футбола, поэтому было интересно увидеть его поближе и посмотреть, как он работает.

Криштиану изо всех сил стремится быть как можно лучше каждый день, он так безжалостен во время матчей. Было приятно проводить с ним время и наблюдать, как он делает нереальные вещи", – сказал Рэмзи в интервью FourFourTwo.

В текущем сезоне на счету Роналду 10 голов и 5 ассистов в 7 матчах Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!