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Рэмзи - о Роналду: Он такой же, как и любой другой человек

Валлиец рассказал о бывшем прогнозе по команде.
Сегодня, 14:55
Роналду и Рэмзи / Getty Images
Роналду и Рэмзи / Getty Images

Хавбек Кардиффа Аарон Рэмзи поделился мнением о форварде Ан-Насра Криштиану Роналду.

"Он такой же, как и любой другой человек! Это звучит скучно, но это правда.

Роналду – шутник и любит посмеяться, но когда приходит время тренироваться или играть, он сосредоточен".

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"Он один из величайших игроков в истории футбола, поэтому было интересно увидеть его поближе и посмотреть, как он работает.

Криштиану изо всех сил стремится быть как можно лучше каждый день, он так безжалостен во время матчей. Было приятно проводить с ним время и наблюдать, как он делает нереальные вещи", – сказал Рэмзи в интервью FourFourTwo.

В текущем сезоне на счету Роналду 10 голов и 5 ассистов в 7 матчах Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Аарон Рэмзи

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