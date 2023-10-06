Экс-хавбек Милана сравнил Месси и Роналду через призму Леброна и Карри

Бывший хавбек Милана и Барселоны Кевин-Принс Боатенг сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Я всегда сравниваю Леброна Джеймса с Роналду, а Стефена Карри – с Месси. Последние двое – таланты, Леброн Джеймс – это тяжелая работа. И талант, конечно, но еще и тяжелая работа, как и в случае с Роналду, для того, чтобы быть лучшим. Эти двое просто обладают даром", – сказал Боатенг в интервью Rio Ferdinand Presents FIVE.

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Напомним, Месси и Роналду встречались друг с другом в рамках чемпионата Испании с 2009 по 2018 год.

Аргентинец является лучшим бомбардиром Ла Лиги в истории, в то время как португалец находится на втором месте по данному показателю.

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