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Экс-хавбек Милана сравнил Месси и Роналду через призму Леброна и Карри

Боатенг нашел схожесть спортсменов из разных дисциплин.
Сегодня, 09:56
Роналду и Месси / Getty Images
Роналду и Месси / Getty Images

Бывший хавбек Милана и Барселоны Кевин-Принс Боатенг сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Я всегда сравниваю Леброна Джеймса с Роналду, а Стефена Карри – с Месси. Последние двое – таланты, Леброн Джеймс – это тяжелая работа. И талант, конечно, но еще и тяжелая работа, как и в случае с Роналду, для того, чтобы быть лучшим. Эти двое просто обладают даром", – сказал Боатенг в интервью Rio Ferdinand Presents FIVE.

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Напомним, Месси и Роналду встречались друг с другом в рамках чемпионата Испании с 2009 по 2018 год.

Аргентинец является лучшим бомбардиром Ла Лиги в истории, в то время как португалец находится на втором месте по данному показателю.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин-Принс Боатенг Лионель Месси Криштиану Роналду

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